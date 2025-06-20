Заявление президента США Дональда Трампа о том, что ему потребуется две недели на принятие решения по втягиванию в конфликт с Ираном, может быть «хитрой уловкой», направленной на усыпление бдительности Тегерана. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Это может быть прикрытием для решения нанести удар немедленно. Возможно, это очень хитрая уловка, чтобы усыпить бдительность иранцев», — передает издание слова отставного адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса.

При этом издание отмечает, что есть вероятность и того, что глава Белого дома не намерен обманывать Иран, однако срок в две недели усилит военные возможности США. В частности, речь идет о том, что за это время Вашингтон мог бы переместить свой второй авианосец в регион, давая американским войскам «больше шансов противостоять неизбежному ответному удару Ирана».

Это в том числе позволило бы Израилю больше времени для уничтожения систем противовоздушной обороны (ПВО) вокруг ядерного объекта в Фордо и других целей, «снизив риски для войск США, если Трамп все же решит атаковать Иран».