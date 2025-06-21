Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу, 20 июня, не исключил попытку захвата Россией города Сумы. Комментируя реплику модератора дискуссии о том, что российская армия наступает за пределами территорий Украины, которые Кремль "считает российскими", Путин сказал: "Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народы одним народом, на самом деле. В этом смысле - вся Украина наша".

Путин: Где ступает нога русского солдата, то наше

Продолжая говорить о войне в Украине, Путин произнес фразу, которую назвал "старинным правилом". "У нас есть старинное правило: где ступает нога русского солдата, то наше", - заявил он. При этом, по словам президента РФ, Кремль "не добивается капитуляции со стороны Украины": "Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле".

Путин не исключил попытку захвата Сум

Путин также не исключил попытку российской армии захватить украинской город Сумы. По утверждению президента, в Сумской области армия РФ создала буферную зону в 10-12 километров. "Восемь, десять, двенадцать километров. Дальше город Сумы. Областной центр. У нас нет такой задачи - забрать Сумы. Но в принципе я этого не исключаю", - сказал Путин.