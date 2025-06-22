После американских ударов власти Ирана вновь пригрозили закрыть Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировой торговли нефтью. Ранее Тегеран уже выступал с такой угрозой, но не претворял ее в жизнь.

Власти Ирана вновь пригрозили закрыть Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировой торговли нефтью. С такими словами иранские военные выступили в воскресенье, 22 июня, после ударов США по ядерным объектам страны.

Парламент Ирана постановил закрыть пролив

Иранский телеканал Press TV процитировал депутата и генерала Исмаила Коусари. Он заявил, что парламент Ирана постановил закрыть пролив. Окончательное решение, по его словам, должен принять Высший совет национальной безопасности. Формально его возглавляет президент Ирана, но фактически - высший руководитель аятолла Али Хаменеи.

14 июня, вскоре после начала операции Израиля "Восстающий лев", Коусари уже говорил, что "вопрос о закрытии Ормузского пролива рассматривается" и "Иран без сомнений примет соответствующее решение". Однако никаких действий в этом направлении не последовало.

Генерал: Закроем пролив за несколько часов

22 июня закрыть Ормузский пролив пригрозил и глава ВМС Корпуса стражей исламской революции генерал Алиреза Тангсири. "Ормузский пролив будет полностью закрыт, если агрессия против нашего суверенитета продолжится", - цитирует его телеканал Samaa. Военачальник пообещал, что магистраль может быть "закрыта в течение нескольких часов".

Через Ормузский пролив проходит до 30% мировых поставок сжиженного природного газа и до 20% - нефти. В самом узком месте ширина пролива составляет всего 33 км, судоходного пути - 3,7 км.

Агентство Reuters приводит заявление датской компании Maersk - одной из крупнейших в мире по морским контейнерным перевозкам. Там сообщили, что ее суда продолжают ходить через Ормузский пролив, но фирма следит за ситуацией.