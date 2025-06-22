WSJ: США передали Ирану, что удары по ядерным объектам были разовой операцией.

Администрация Дональда Трампа связалась с властями Ирана и дала понять, что удары по ядерным объектам были разовой операцией и не направлены на смену режима в Тегеране, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме, цитирует "Медуза".

Ранее Дональд Трамп заявлял, что предоставит Тегерану две недели на то, чтобы подчиниться требованиям США, прежде чем отдаст приказ об атаке. Тем не менее позже 21 июня президент США санкционировал удар по ядерным объектам Ирана.

«Цель состояла в том, чтобы создать ситуацию, когда ее никто не ожидал», — заявил высокопоставленный представитель администрации.

Вашингтон принял решение о нанесении ударов после нескольких недель обсуждений и прямой координации с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, отмечает издание.