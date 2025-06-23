Иран запустил ракеты по базе США в Катаре. В Катаре расположена авиабаза Аль-Удейд — крупнейшая на Ближнем Востоке.

На этой базе находится штаб Центрального командования США. Там находятся около 10 тыс. военнослужащих.

Операция Ирана против американских баз в Катаре и Ираке началась под названиями «Благословение победы» и «О Абу Абдулла», сообщает Tasnim.

Катарские системы ПВО перехватили иранские ракеты, Доха оставляет за собой право на прямой ответ, соразмерный характеру и масштабам, заявил МИД Катара в Х.

Удар Ирана стал «вопиющим нарушением суверенитета и воздушного пространства Государства Катар, а также международного права и Устава Организации Объединенных Наций», сообщил МИД Катара.

Предупредили заранее

Иран предупредил Катар о предстоящей атаке на американскую базу, чтобы минимизировать потери, рассказали иранские источники The New York Times.

Собеседники NYT пояснили, что Тегерану было важно нанести ответный удар по объектам США, но в то же время оставить всем сторонам пространство для манёвра и возможность прекратить эскалацию.

Иран действовал схожим образом в 2020 году, когда предупредил Багдад о намерении атаковать американскую базу в Ираке в ответ на убийство генерала Сулеймани.

Трамп следит за ответными действиями Ирана на Ближнем Востоке: в Катаре, Бахрейне, Ираке и, возможно, в других странах, сообщают источники NBC.

ДОПОЛНЕНО: Пентагон подтвердил, что военная база США была атакована в Катаре ракетами малой и средней дальности, запущенными из Ирана.

В результате удара пострадавших среди американского персонала нет, добавили в ведомстве.

Трамп не планирует отвечать на обстрел базы в Катаре, но может сделать это в случае необходимости, сообщил CNN источник из президентской администрации.

Трамп назвал реакцию Ирана «очень слабой». По его словам, было выпущено 14 ракет, из них 13 сбили, а одну «отпустили на свободу», поскольку направление ее полета не представляло угрозы.

Президент США выразил надежду, что «больше не будет НЕНАВИСТИ».