Катар осуждает ракетную атаку Ирана по авиабазе Аль-Удейд и считает ее грубым нарушением суверенитета страны. Об этом говорится в заявлении МИД эмирата в соцсети X.

«Государство Катар решительно осуждает удар Ирана по авиабазе Аль-Удейд. Мы считаем это вопиющим нарушением суверенитета Катара, его воздушного пространства, международного права и Устава ООН», — заявили в дипведомстве.

В заявлении подчеркивается, что эмират оставляет за собой право на прямой ответ, «соответствующий характеру и масштабам этой наглой агрессии», в соответствии с нормами международного права. В то же время Катар призвал стороны конфликта прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.