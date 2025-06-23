DW: Макрон назвал незаконными удары США по ядерным объектам Ирана.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал незаконными удары США по ядерным объектам Ирана, сообщает Deutsche Welle.
«У этих ударов нет никаких законных оснований», — сказал он. По словам политика, нейтрализацию ядерных структур в Иране можно считать легитимной целью, но «этого можно добиться только дипломатическими и техническими средствами».
Макрон считает, что атака Соединенных Штатов находится «вне сферы международного права». Он также высказался против любых намерений сменить режим в Иране военным путем.
