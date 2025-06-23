Президент Франции Эммануэль Макрон назвал незаконными удары США по ядерным объектам Ирана, сообщает Deutsche Welle.

«У этих ударов нет никаких законных оснований», — сказал он. По словам политика, нейтрализацию ядерных структур в Иране можно считать легитимной целью, но «этого можно добиться только дипломатическими и техническими средствами».

Макрон считает, что атака Соединенных Штатов находится «вне сферы международного права». Он также высказался против любых намерений сменить режим в Иране военным путем.