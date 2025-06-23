Эрдоган осудил удары США и Израиля по Ирану.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил удары США и Израиля по Ирану.

«Мы не одобряем атаки на суверенитет Ирана и безопасность нашего региона, независимо от того, от кого они исходят», — подчеркнул глава страны-члена НАТО, добавив, что Анкара предпримет усилия, чтобы этот конфликт не перерос в «большую катастрофу».

Ранее МИД Великобритании предупредил Иран, что атаки на военные базы США и блокирование Ормузского пролива в ответ на бомбардировки станут «катастрофическими ошибками».