Reuters: Германия увеличит расходы на оборону до 3,5 процента от ВВП.

К 2029 году Германия доведет расходы на оборону c 2 до 3,5 процента от валового внутреннего продукта. Об этом сообщило Reuters.

По его данным, общие расходы этой ведущей экономики Европы на оборону увеличатся с 95 миллиардов евро в 2025 году до 162 миллиардов в 2029 году.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на один из правительственных документов ФРГ, перед Берлином стоит задача значительного укрепления как внутренних, так и союзнических возможностей, а также принятия на себя ответственности за безопасность Европы. Таким образом, правящая коалиция канцлера Фридриха Мерца, состоящая из консерваторов и социал-демократов, решила положить конец десятилетиям недофинансирования Вооруженных сил Германии.

При этом Мерц подчеркнул, что главной проблемой, которую предстоит решить бундесверу, окажутся не деньги, а квалифицированный персонал. По его словам, в конечном итоге Германия может быть вынуждена вновь ввести какую-то форму воинской повинности.

В марте Институт экономических исследований (Ifo) предупредил, что повышение расходов на оборону может обернуться для Германии усилением инфляции.