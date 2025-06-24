«Галей ЦАХАЛ»: Израиль ударил по иранскому радару под Тегераном.

Израильские силы нанесли удар по иранскому радару под Тегераном. Об этом сообщается в эфире израильского армейского радио «Галей ЦАХАЛ».

«Мы атаковали иранский радар недалеко от Тегерана. Локальная и ограниченная атака. На этом Израиль завершает свой ответ на нарушение режима прекращения огня», — указывает радиостанция.

Ранее американский лидер Дональд Трамп позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и попросил отменить израильские удары по Ирану.