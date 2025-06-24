Израиль достиг всех военных целей в конфликте с Ираном, об этом проинформировал правительство премьер-министр Биньямин Нетаньяху, пишет DW .

Власти Израиля подтвердили вступление в силу режима прекращения огня в военном конфликте с Ираном, о котором ранее объявил президент США Дональд Трамп. Об этом заявил офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху утром во вторник, 24 июня. Согласно заявлению, Нетаньяху проинформировал свой кабинет о том, что Израиль достиг всех своих военных целей.

По его словам, Израиль устранил "двойную экзистенциальную угрозу" со стороны Ирана - его ядерную программу и ракетный потенциал. Нетаньяху также поблагодарил Трампа за его поддержку в обороне и участие в уничтожении иранской ядерной угрозы. Одновременно израильское руководство предупредило, что "отреагирует силой" на любое нарушение договоренности о прекращении огня.

Трамп объявил о прекращении огня

Данное заявление последовало за новым постом Трампа в микроблоге Truth Social. Он написал что договоренность о прекращении огня между Ираном и Израилем вступила в силу. "Прекращение огня уже вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его", - заявил он.

Ранее, ночью, Трамп пояснил, что прекращение военных операций будет происходить поэтапно: Иран должен прекратить атаки на Израиль около 6.00 утра (по среднеевропейскому времени), Израиль последует его примеру через 12 часов. По истечении 24-часового периода, по словам Трампа, война "официально прекратится".

Между тем ночью глава МИД Ирана Аббас Арагчи опроверг заявление Трампа о достижении договоренности с Израилем о прекращении огня. Вместе с тем он написал в соцсети X, что Иран прекратит удары по Израилю, если и тот остановит свои боевые действия к 4 часам утра 24 июня. Окончательное решение о прекращении военных действий Тегеран примет позже, добавил Арагчи.