Истребители миссии воздушной полиции НАТО в Балтийских странах на прошлой неделе семь раз поднимались в воздух, чтобы идентифицировать и сопровождать российские самолеты, нарушивших правила полетов, сообщило Министерство обороны Литвы.

16 июня истребители НАТО вылетели для обнаружения российского разведывательного самолета СУ-24МР и истребителя СУ-30СМ.

17 июня самолеты НАТО вылетели для обнаружения российского разведывательного самолета Ту-142 и двух истребителей СУ-30.

18 июня истребители НАТО вылетели для обнаружения пассажирского самолета Ту-214, двух истребителей СУ-27 и двух СУ-30.

19 июня истребители НАТО вылетели для патрулирования международного воздушного пространства над Балтийским морем, а 20 июня — для обнаружения российского разведывательного самолета ИЛ-20.

Большинство этих самолетов летели с выключенными транспондерами и без предоставления плана полета. Некоторые из них были на связи с региональным центром управления воздушным движением.

Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии базируется в Литве и Эстонии.