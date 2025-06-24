Трамп разгневался из-за нарушения перемирия между Ираном и Израилем.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Израиль и Иран за нарушение перемирия. Его слова приводит агентство Reuters.

«По сути, у нас есть две страны, которые воюют так долго и так упорно, что они не понимают, что, *****, творят», — сказал он.

Американский лидер также призвал Израиль «успокоиться» и прекратить нарушать режим прекращения огня. По его словам, израильская армия сбросила на Иран «множество бомб» сразу же после вступления в силу соглашения о перемирии.