Бывший президент США жестко раскритиковал израильского премьер-министра, пишут "Вести Израиля". В прошлом он утверждал, что бойня 7 октября в итоге послужила "спасательным кругом" для Нетаниягу.

Премьер-министр начал войну с Ираном, чтобы "остаться на своем посту навсегда". Эту фразу он произнес на американском ток-шоу The Daily Show по случаю выхода своей новой книги.

Клинтон сначала упомянул израильско-палестинский конфликт, а затем перешел к Ирану "Нетаниягу давно хотел воевать с Ираном, потому что так он может остаться у власти навсегда. Он был главой правительства большую часть последних 20 лет. Но я думаю, что мы должны попытаться успокоить его, и я надеюсь, что президент Трамп это сделает. Мы должны убедить наших друзей на Ближнем Востоке, что мы будем рядом с ними и защищать их, но развязывать необъявленные войны, где жертвами становятся в основном ни в чем не повинные мирные жители, которые так или иначе непричастны и просто хотят жить нормальной жизнью, - это не способ решать проблемы", - сказал экс-президент США.

"Думаю ли я, что нам нужно помешать Ирану получить ядерное оружие? Безусловно, - подчеркнул Клинтон. - Я пробовал это сам и добился некоторого успеха. Но нет необходимости во всех этих непрекращающихся убийствах ни в чем не повинных мирных жителей, которые не могут защитить себя и просто хотят иметь шанс на жизнь".

Во время своего президентства в 1990-х годах Клинтон проводил политику "двойного сдерживания" в отношении Ирана и Ирака, стремясь изолировать оба режима и не допустить приобретения ими оружия массового уничтожения или усиления регионального влияния. В рамках борьбы с Тегераном он подписал указы о полном бойкоте торговли с Ираном, настаивал на принятии закона о санкциях против Ирана и Ливии и пытался убедить Россию отложить строительство ядерного реактора в Бушере. Следует отметить, что во время пребывания Клинтона в Белом доме ядерная программа Ирана еще не включала в себя объекты по обогащению, а информация о ее полном объеме не была доступна международному сообществу, поэтому меры сдерживания были сосредоточены в основном на том, чтобы не была создана соответствующая инфраструктура в будущем.

Заявление Клинтона о том, что он добился определенного успеха, по-видимому, относится к сохранению международной изоляции режима аятолл и задержке реализации критически важных проектов, но на практике эти усилия не смогли помешать Ирану создать обширную ядерную инфраструктуру в последующие десятилетия.