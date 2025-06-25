Европа и Канада обязались поставить Киеву вооружений на 35 или даже 40 млрд евро за первые месяцы года. В декларации Гаагского саммита НАТО свяжет оборонные расходы с помощью Украине. Но членства не упомянет, пишет DW .

На юбилейном 75-м саммите НАТО в Вашингтоне союзники пообещали Украине военную помощь на 40 миллиардов евро ежегодно, и в том же году превзошли собственные ожидания: сумма их обязательств в сфере военной поддержки превысила 50 миллиардов евро за 2024 год. Между тем, как сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте на саммите в Гааге, уже за первые неполные шесть месяцев 2025 года страны Европы и Канада запланировали выделить Украине военной помощи на 35 миллиардов евро, а по некоторым оценкам - даже на 40 миллиардов. Означает ли это, что общая сумма обязательств в 2025 году достигнет 70 миллиардов?

Такие прогнозы в НАТО, по крайней мере публично, делать отказываются, даже несмотря на профессиональную склонность к планированию - как среднесрочному, так и долгосрочному. В настоящий момент, по словам чиновников и военных альянса, планы по военной поддержке Украины простираются как минимум на 10 лет вперед, - и учитывают необратимость ее вступления в НАТО, зафиксированную в выводах Вашингтонского саммита.

Моделирование армии будущего в Украине

"Мы работаем над соответствием украинской армии стандартам НАТО, над усовершенствованием украинских оборонных структур, вооруженных сил, институтов, над их подходом к бюджетированию, программированию", - рассказала корреспондентке DW высокопоставленная чиновница НАТО в кулуарах саммита 24 июня.

"Мы также работаем над тем, чтобы Украина была полностью готова, когда придет ее время вступить в альянс", - сказал DW высокопоставленный офицер НАТО. Например, при помощи дорожной карты по достижению оперативной совместимости страны с альянсом - эту стратегию представители украинского военного сектора разрабатывают со специалистами НАТО по планированию обороны.

Поддержка в ежедневной борьбе

Представители НАТО отказались называть суммы прогнозируемой помощи Украине, отметив, что сейчас главная задача - ежедневно обеспечивать обороноспособность Украины в ее борьбе за выживание. Этим занимается координационная группа по Украине из 50 стран или, как ее называют, формат "Рамштайн", которая собирается раз в месяц теперь уже под эгидой не США, а Германии и Великобритании. "Это огромная помощь, и это наш главный приоритет", - подчеркнул министр обороны Украины Рустем Умеров, выступая на "Публичном форуме НАТО" в Гааге 24 июня.

Помимо этого, идет работа девяти "коалиций возможностей" для Украины, в которые объединились десятки стран в таких сферах, как ВВС, ПВО, артиллерия, разминирование, бронетехника. "Сейчас Украине нужна непрерывная поддержка партнеров", - резюмировал Умеров.

Военной помощи, которую Киеву обязался поставить Вашингтон еще до возвращения к власти Дональда Трампа, и которая продолжает поступать, хватит более чем на несколько месяцев, заверила высокопоставленная чиновница НАТО. При Трампе США не обещали никакой новой военной помощи для Украины, но передача американских разведданных Украине после единственной паузы в марте теперь идет беспрерывно, отметил на брифинге в Гааге другой высокопоставленный чиновник альянса.

Какие пробелы возникают между нуждами ВСУ и поставляемой партнерами помощью, а также где взять материалы, чтобы их закрыть, определяет программа "Поддержка НАТО в области безопасности и обучения для Украины" - Nato Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU) в немецком Висбадене. "У Украины столько потребностей, что у нас всегда есть пространство для роста. 35 миллиардов - это прекрасное начало, однако необходимо не только продолжать в том же духе, но и увеличить эту сумму", - сказала собеседница DW.

5 процентов на оборону - включая помощь Украине

По ее словам, только после прекращения огня НАТО сможет сформировать оценку, разработать долгосрочную стратегию и спланировать, сколько ВСУ необходимо военных для предотвращения потенциального нападения в будущем, и как финансировать эту армию нового поколения. "И хотя еще рано говорить о будущих суммах, союзники продолжат поддерживать Украину, пока ее армия не станет такой сдерживающей силой, в которой нуждается и сама страна, и альянс", - заверила высокопоставленная чиновница НАТО.

На этот раз, в отличие от Вашингтонского саммита, союзники не берут на себя конкретные суммы обязательств по отношению к Украине. Однако в итоговом заявлении встречи в верхах будет закреплено намерение членов НАТО довести свои расходы на оборону и безопасность до 5 процентов от ВВП. (Сейчас эта норма составляет 2 процента, и к Гаагскому саммиту этой отметки впервые достигли все страны альянса.) Союзники решили, что в счет этих 5 процентов будет засчитываться и военная помощь Украине. "Вы увидите важные формулировки, касающиеся Украины, включая связь расходов на оборону до 2035 года с Украиной и необходимость для Украины продолжать борьбу. Это четкое обязательство союзников", - заявил Марк Рютте на пресс-конференции перед открытием саммита.

Прямая связь оборонных расходов стран НАТО с военной помощью Украине - это признание того, "насколько тесно безопасность Украины связана с нашей безопасностью", подытожила высокопоставленная чиновница НАТО.

Несмотря на это, вступление страны в Североатлантический альянс на этот раз в коммюнике упоминаться не будет, сообщили DW несколько дипломатических источников.