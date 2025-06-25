Россияне нанесли удары дронами по Харькову и авиабомбами - по Купянску, есть пострадавшие. В Запорожье повреждены жилые дома и пострадали люди в результате ракетных ударов, пишет DW .

Российские вооруженные силы, продолжающие полномасштабную войну против Украины, атаковали беспилотниками Харьков. "Враг нанес по меньшей мере семь ударов по городу. Информация о пострадавших и последствиях попаданий устанавливается", - сообщил утром в среду, 25 июня, глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Удары по гражданскому предприятию и незаселенному дому

По его данным, зафиксированы четыре удара беспилотниками "Герань-2" по гражданскому предприятию в Киевском районе Харькова, еще один - в Шевченковском районе города, в результате чего загорелось трехэтажное здание. Пострадал 64-летний мужчина, ему оказывают медицинскую помощь, написал Синегубов далее в Telegram.

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о повреждениях незаселенного жилого дома в Киевском районе, в результате обстрела возник пожар. Пострадал один человек, он был госпитализирован. Сославшись на Ситуационный центр, Терехов также написал, что минувшей ночью Харьков был атакован семью беспилотниками типа Shahed, все удары пришлись по Киевскому району города - по гражданскому предприятию и рядом с незаселенным жилым домом.

Глава Харьковской ОВА также сообщил об ударе корректируемыми авиабомбами (КАБ) по Купянску. "В результате попадания КАБ в землю поврежден жилой девятиэтажный дом. Пострадали пять гражданских лиц. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - заявил он.

Ракетные удары по Запорожью

Кроме того, россияне атаковали ракетами Запорожье, в результате чего повреждены девять жилых домов, хозяйственные постройки и автомобили, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. По его данным, по городу были нанесены четыре удара, ранены два человека - мужчины 31 и 35 лет, один из которых госпитализирован в состоянии средней тяжести.