Россия массово внедряет мотоциклы в свою военную тактику. Зачем?

В мире
Дата публикации: 25.06.2025
BB.LV
Изображение к статье: Россия массово внедряет мотоциклы в свою военную тактику. Зачем?

Российские войска расширяют использование мотоциклов на линии фронта в Украине — это тактика, которую вооружённые силы РФ могут применять и в будущих конфликтах за пределами Украины, возможно, также в операциях против стран НАТО, говорится в последнем отчёте Американского института изучения войны (ISW), пишет LETA со ссылкой на UNN.

По данным аналитиков, по словам одного из украинских военнослужащих, угроза атак с применением мотоциклов на линии фронта растёт, поскольку российская армия всё активнее интегрирует их в наступательную тактику.

"Российские мотоциклисты теперь атакуют преимущественно по открытой местности, а не по дорогам, стараясь обходить украинские инженерные преграды вдоль линии фронта", — цитирует ISW слова украинского военного.

Одновременно украинская разведывательная организация "Frontelligence Insight" сообщает, что россияне в основном используют мотоциклы как транспорт для диверсий, разведки, инфильтрации и поддержки с флангов.

"Мотоциклисты РФ действуют группами по шесть-восемь единиц, по одному-двое человек на каждом мотоцикле. В каждой группе есть от двух до четырёх переносных систем радиоэлектронной борьбы и одно устройство для сканирования украинских беспилотников", — сообщили аналитики "Frontelligence Insight".

Кроме того, по их данным, российская армия использует мотоциклы для эвакуации раненых и логистической поддержки. Войска обучаются вождению мотоциклов и квадроциклов на специальных мототреках в России и оккупированных районах Украины, преимущественно используя мотоциклы иностранного производства, в основном китайского.

Аналитики предполагают, что Россия планирует в будущем оснастить мотоциклами, вездеходами и багги более половины своих пехотных подразделений.

ISW заключает, что российская армия, вероятно, всё больше будет полагаться на мотоциклы и другие неброневанные, но более быстрые средства передвижения, поскольку медленные транспортные средства стали особенно уязвимыми на всё более прозрачном для наблюдения украинском поле боя.

"Попытки России внедрять тактические инновации, такие как использование мотоциклов, в передовые части, свидетельствуют о том, что вооружённые силы РФ осваивают современные принципы сухопутной войны, которые она планирует применять за пределами Украины", — резюмирует ISW.

#война РФ и Украины
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
