Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в среду в Страсбурге подписали соглашение о создании специального трибунала для расследования преступлений агрессии России против Украины, пишет LETA со ссылкой на Ukrainska Pravda и AFP.
Специальный трибунал будет расследовать действия высшего руководства России, однако приговоры в отношении должностных лиц смогут быть вынесены только после того, как они утратят занимаемые посты, обеспечивающие им юридический иммунитет. Таким образом, российский президент Владимир Путин не сможет быть привлечён к суду, пока он остаётся президентом.
Трибунал будет субъектом международного права.
Предусмотрено также, что трибунал сможет выносить приговоры и в отсутствие обвиняемых.
Обвинения могут быть выдвинуты не только в адрес политического и военного руководства России, но также Белоруссии и Северной Кореи.
В создании специального трибунала примут участие Европейская комиссия, Европейская служба внешнеполитической деятельности и Совет Европы.
Пока не определено, где будет находиться штаб-квартира трибунала.
"Агрессия должна быть наказана", — подчеркнул Зеленский после подписания соглашения.
"Мы должны ясно показать, что агрессия ведёт к наказанию, и мы должны сделать это вместе, всей Европой", — заявил президент Украины.
"Нас ждёт долгий путь. Справедливость требует времени, но она должна восторжествовать", — добавил Зеленский, отметив, что это соглашение представляет собой "реальную возможность добиться справедливости в отношении преступления агрессии".
"Понадобится большая политическая и юридическая смелость, чтобы каждый российский военный преступник, включая Путина, предстал перед судом", — сказал Зеленский.
