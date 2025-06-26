Европа создаёт трибунал для Путина и соратников 4 842

Дата публикации: 26.06.2025
Изображение к статье: x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в среду в Страсбурге подписали соглашение о создании специального трибунала для расследования преступлений агрессии России против Украины, пишет LETA со ссылкой на Ukrainska Pravda и AFP.

Специальный трибунал будет расследовать действия высшего руководства России, однако приговоры в отношении должностных лиц смогут быть вынесены только после того, как они утратят занимаемые посты, обеспечивающие им юридический иммунитет. Таким образом, российский президент Владимир Путин не сможет быть привлечён к суду, пока он остаётся президентом.

Трибунал будет субъектом международного права.

Предусмотрено также, что трибунал сможет выносить приговоры и в отсутствие обвиняемых.

Обвинения могут быть выдвинуты не только в адрес политического и военного руководства России, но также Белоруссии и Северной Кореи.

В создании специального трибунала примут участие Европейская комиссия, Европейская служба внешнеполитической деятельности и Совет Европы.

Пока не определено, где будет находиться штаб-квартира трибунала.

"Агрессия должна быть наказана", — подчеркнул Зеленский после подписания соглашения.

"Мы должны ясно показать, что агрессия ведёт к наказанию, и мы должны сделать это вместе, всей Европой", — заявил президент Украины.

"Нас ждёт долгий путь. Справедливость требует времени, но она должна восторжествовать", — добавил Зеленский, отметив, что это соглашение представляет собой "реальную возможность добиться справедливости в отношении преступления агрессии".

"Понадобится большая политическая и юридическая смелость, чтобы каждый российский военный преступник, включая Путина, предстал перед судом", — сказал Зеленский.

#война РФ и Украины
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
