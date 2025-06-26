Российские силы постоянно подвергают ударам собственные - и захваченные - территории 1 615

В мире
Дата публикации: 26.06.2025
BB.LV
Изображение к статье: На кого Путин пошлет.

На кого Путин пошлет.

"Нештатно сходят" даже 500-килограммовые бомбы.

С начала 2025 года самолеты ВВС России «уронили» 94 авиабомбы, включая 87 фугасных (ФАБ) и семь «умных бомб» (УМПБ), и три ракеты на территорию граничащих с Украиной российских регионов и оккупированных частей украинских областей, подсчитала Astra.

Последний такой инцидент произошел 21 июня рядом с городом Докучаевск в Кальмиусском районе Донецкой области, который был взят под контроль силами «ДНР» в апреле 2014 года. С российского самолета «нештатно сошла» полутонная ФАБ-500. В четырех частных домах по улице Северная в поселке Новая Оленевка пробило крыши и выбило окна. Никто не пострадал.

За две недели до этого, 11 июня, такой же снаряд с российского самолета упал на территорию огорода в селе Долгий Колодезь в Курской области, образовав на участке воронку.

По подсчетам, лишь со 2 по 21 июня самолеты ВВС РФ уронили на приграничных территориях по меньшей мере 10 ФАБов. Две авиабомбы упали в районе Дебальцево в Донецкой области, две — в окрестностях Макеевки, еще две — в Белгородской области и в поселке Чернухино в Луганской области. По одному снаряду обнаружили в Волновахском районе и под Ясиноватой в «ДНР».

До этого, 17 марта, российские самолеты «уронили» в Белгородской области сразу четыре авиабомбы за сутки. Снаряды тогда обнаружили у хутора Широкого, в полутора км от села Мощеное, а также в районе села Серетино. Еще один боеприпас — авиабомбу УМПБ — нашли в 800 метрах от села Артельное.

В 2024 году на российские регионы и украинские территории, занятые войсками РФ, упали по меньшей мере 165 ФАБов.

