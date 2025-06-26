Делегация движения «Талибан» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) достигла договоренности о десятикратном увеличении потока афганских трудовых мигрантов в Россию. Об этом в разговоре с Baza сообщил глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин. По его словам, в настоящее время на строительных объектах в российских регионах уже трудятся около 100 граждан Афганистана, но в ближайшее время ожидается прибытие еще тысячи. «Это кладчики, сварщики, маляры, электрики и другие высококвалифицированные специалисты», — уточнил Хабибуллин. Он добавил, что для них уже готовятся разрешения на работу в Чечне, Дагестане и Краснодарском крае.

Афганские специалисты в области сельского хозяйства — агрономы, животноводы и ветеринары — также выразили готовность работать в России. Кроме того, согласно заявлению Хабибуллина, в планах есть направление афганских строителей в оккупированные РФ регионы Украины — в так называемые «ДНР» и «ЛНР». Там они займутся расчисткой территорий и восстановлением инфраструктуры. «В России существует высокая потребность в афганских специалистах», — резюмировал Хабибуллин.

Сотрудничество между Москвой и движением «Талибан», которое еще в 2003 году было признано в РФ террористической организацией, резко активизировалось после начала войны в Украине. Статус террористов не мешал российской стороне поддерживать контакты с талибами: представители движения не раз приглашались на публичные мероприятия с участием российских официальных лиц, включая Владимира Путина. Глава МИД РФ Сергей Лавров называл представителей «Талибана» «вменяемыми людьми».

Ранее Верховный суд России исключил «Талибан» из списка террористических организаций, удовлетворив иск, поданный генеральным прокурором Игорем Красновым. После этого МИД РФ заявил о намерении развивать «взаимовыгодные отношения» с Афганистаном в различных сферах.

В мае, в рамках углубляющихся экономических контактов, талибы предложили перейти на взаиморасчеты в рублях и афгани при торговле с Россией. Ранее вице-премьер Алексей Оверчук сообщал, что Москва рассматривает возможность строительства железнодорожной инфраструктуры в Афганистане.

В июне стало известно, что российская компания «НТЦ Протей» разместила в четырех афганских провинциях свой программно-аппаратный комплекс, являющийся ядром сети 4G. А месяцем ранее, на Петербургском международном юридическом форуме, глава талибского Минюста Абдул Хаким Шареи выступил перед российскими чиновниками с лекцией о том, как правильно строить тюрьмы и «защищать права человека».

После захвата власти в Афганистане в 2021 году «Талибан» сформировал правительство, которое ввело ряд жестких репрессивных мер. Особое внимание было уделено ограничению прав женщин: запрет на образование и общение, а также возобновление практики публичных казней за «прелюбодеяние». Кроме того, были восстановлены телесные наказания и создан «департамент по сохранению ценностей джихада». Судебная система в стране полностью переведена на нормы шариата.