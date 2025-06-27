Эстония готова принимать самолеты союзников с ядерным оружием на борту

Великобритания объявила на саммите НАТО в Гааге о покупке у США эскадрильи истребителей, способных нести ядерное оружие. По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура (Партия реформ), страна готова принимать такие самолеты союзников и у себя, пишет в пятницу Rus.Postimees.

Великобритания приобретет у США 12 истребителей F-35A, которые могут быть оснащены как обычным вооружением, так и тактическими ядерными бомбами американского производства, сообщает американское издание The Wall Street Journal.

Министр обороны Певкур отметил, что истребители F-35 уже бывали в Эстонии, и в ближайшее время они снова будут охранять воздушное пространство страны. "Если некоторые из них, независимо от страны происхождения, имеют возможность нести ядерное оружие двойного назначения, это никак не влияет на нашу позицию по приему F-35. Конечно, мы готовы принимать союзников", - сказал Певкур Postimees.

Покупка этих самолетов позволит Великобритании впервые с конца 1990-х годов снова получить возможность наносить ядерные удары с воздуха. После окончания холодной войны Лондон отказался от размещения ядерного оружия на самолетах, чтобы сократить расходы. В настоящее время Великобритания располагает ядерным оружием только на четырех подводных лодках класса Vanguard.

Слабые места ядерного потенциала Великобритании стали особенно заметны после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, отмечает The Wall Street Journal. Франция и США в первые дни войны совершали полеты с истребителями, способными нести ядерное оружие, чтобы наглядно сдерживать Россию от применения нестандартного вооружения в Украине.

Великобритания же могла только делать резкие заявления, поскольку у нее не было подобных самолетов. Даже после закупки F-35 британское ядерное сдерживание останется зависимым от США, так как страна не производит собственные ядерные авиабомбы и должна получать их из Америки.

Уже сейчас в ряде европейских стран, включая Германию и Нидерланды, на вооружении есть истребители, способные нести американские ядерные бомбы и при необходимости быть использованными в боевых действиях.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в прошлом году европейские государства начали активнее обсуждать необходимость развития или совместного использования ядерного оружия на случай, если США решат отказаться от обязательств по защите Европы. На данный момент собственное ядерное оружие в Европе есть только у Франции и Великобритании.

Президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе заявил, что открыт для обсуждения вопроса размещения французского ядерного оружия в других европейских странах и пообещал в ближайшие месяцы определить необходимую для этого правовую и политическую рамку.

Германия, не имеющая собственного ядерного арсенала, также ведет обсуждения по поводу усиления ядерного сдерживания в отношении России. Новый федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к переговорам с Великобританией и Францией о том, как их ядерное оружие может быть использовано для защиты Германии и других стран региона.