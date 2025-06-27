Нетаниягу: «Мы должны завершить кампанию против иранской оси» 1 548

Дата публикации: 27.06.2025
Спутниковое фото до ударов США - показывает колонну автомобилей у ядерного объекта в иранском Фордо - предположительно, с объекта были заранее вывезены запасы урана и оборудование.

Атаки Америки лишь отбросили ядерную программу Ирана на несколько месяцев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил: "Несмотря на наши блестящие достижения, мы не предаемся эйфории. Мы должны завершить кампанию против иранской оси, разгромить ХАМАС и добиться освобождения всех наших заложников, и живых, и погибших".

Разведывательные службы США, между тем, расходятся с Белым домом в оценке ущерба, который американские удары нанесли ядерным объектам в Иране. В Пентагоне полагают, что ядерная программа страны не была безвозвратно уничтожена, сообщили независимо друг от друга американский телеканал CNN и газета The New York Times со ссылкой на источники в ведомстве.

Согласно отчету управления разведки Пентагона, на который ссылаются источники СМИ, удары США по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане лишь отбросили ядерную программу Ирана на несколько месяцев. Собеседники изданий отмечают, что запасы обогащенного урана могли быть заблаговременно перемещены с этих объектов, а необходимые для дальнейшего обогащения урана центрифуги "в основном не повреждены".

CNN отмечает, что основной ущерб на иранских ядерных объектах от атак США получили наземные сооружения. При этом, по мнению многих военных экспертов, Израиль убеждал США присоединиться к атакам по Ирану именно ввиду наличия у Вашингтона уникальных бомб GBU-57A - снарядов, которые могли достичь скрытого под горой объекта в Фордо.

Кроме того, в Иране остались нетронутыми небольшие секретные объекты по обогащению урана, пишет NYT со ссылкой на неназванных израильских чиновников. По их мнению, Тегеран построил такие центры именно на случай того, чтобы ядерная программа страны продолжила существовать даже при возможном уничтожении таких комплексов, как объекты в Фордо и Исфахане.

