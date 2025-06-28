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«Мясник»: деда новой главы британской разведки уличили в службе в SS 4 1069

В мире
Дата публикации: 28.06.2025
BB.LV
«Мясник»: деда новой главы британской разведки уличили в службе в SS
ФОТО: Facebook

Daily Mail: дед новой главы MI6 Блейз Метревели мог служить в легионе SS.

Дед новой главы MI6 Блейз Метревели мог служить в СС, предположительно, он дезертировал из Красной Армии и перешел на сторону нацистской Германии. В этом родственника первой в истории женщины-главы британской разведки уличило издание Daily Mail.

Издание, ссылаясь на архивные данные, отмечает, что дедом Метревели был украинец Константин Добровольский по прозвищу Мясник. Во время Великой Отечественной Войны он дезертировал из Красной Армии, после чего проживал на оккупированной территории Украины и был «главным информатором» в Черниговской области.

«Шокирует, что Добровольский хвастался немецким командирам тем, что “лично” принимал участие “в уничтожении евреев” и убил сотни украинских бойцов сопротивления. Есть даже рассказы о том, как он грабил тела жертв Холокоста и смеялся над сексуальным насилием над женщинами-заключенными», — говорится в статье.

Отмечается, что Метревели никогда не виделась со своим дедом.

15 июня премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер объявил о назначении первой в истории женщины на должность главы MI6. Блейз Метревели станет 18-м главой в истории организации. Ее отец Константин Добровольский (Метревели) происходил из семьи грузинского эмигранта и стал британским подданным после службы в армии.

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(4)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го июня

    Почему уличили? Все документально подтверждено. Предатель, полицай, каратель и фашист. Лично отдавал приказы и сам участвовал в уничтожении мирного населения, карательных операциях и массовых расстрелах Все в архивах Вермахта.

    13
    1
  • З
    Злой
    Алексей Зиновьев
    28-го июня

    Я вот тоже думаю, неправильно написали, что уличили, поздравили!

    11
    1
  • lg
    lo gos
    28-го июня

    остальные типа лучше да ?

    11
    1
  • З
    Злой
    28-го июня

    А разве по современным идеологиям это плохо?

    12
    1
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