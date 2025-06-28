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Обнародована причина отказа США сбрасывать бомбу на ядерный объект в Иране 0 424

В мире
Дата публикации: 28.06.2025
BB.LV
Обнародована причина отказа США сбрасывать бомбу на ядерный объект в Иране
ФОТО: Global Look Press

CNN: США не сбросили бомбу на ядерный объект в Исфахане из-за глубины объекта.

США не сбросили бомбу на иранский ядерный объект в Исфахане из-за глубины объекта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на комментарии главы Объединенного комитета начальников штабов, генерал-лейтенанта военно-воздушных сил Дэна Кейна.

Сообщается, что такая оценка прозвучала 26 июня на закрытом брифинге для членов конгресса США. На нем также присутствовали министр обороны Пит Хегсет, государственный секретарь Марко Рубио и директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф.

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