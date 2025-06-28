С завтрашнего дня во Франции нельзя курить в парках, на пляжах и на остановках

Курение на пляже, в парке или на автобусной остановке запрещено во Франции с воскресенья. Соответствующее постановление правительства опубликовано в Journal Officiel в субботу.

Бриджит Бардо босиком на пляже в Сен-Тропе делает длинные затяжки. Жан-Поль Бельмондо, прогуливается по Елисейским полям, пуская провокационно дым. Кто не помнит эти кинокадры, запечатлившие бунтарство целого поколения? Во Франции сигарета, по мнению обозревателей, была кинематографическими высказыванием, флиртом и бунтарством, завёрнутым в бумагу.

Теперь, если кто-то захочет подражать кинокумирам, то рискует получить штраф в размере до 135 евро, несмотря на то, что в конце мая Министерство здравоохранения обратилось к прессе с предложением не вводить жёсткие меры в течение "периода просвещения". В указе, опубликованном в субботу утром, ничего не говорится о штрафах за нарушения.