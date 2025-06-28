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США произвели самый крупный в истории залп Patriot 1 469

В мире
Дата публикации: 28.06.2025
BB.LV
США произвели самый крупный в истории залп Patriot
ФОТО: Global Look Press

Генерал Кейн: США произвели самый крупный в истории залп Patriot.

Самый большой ракетный залп системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в истории вооруженных сил США был произведен для защиты авиабазы Аль-Удейд в Катаре от иранской атаки, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Дэн Кейн. Об этом пишет издание TWZ.

«Мы считаем, что это самое крупное боевое применение Patriot в военной истории США», — сказал офицер.

Кейн не уточнил, сколько именно ракет было выпущено в ответ на иранскую атаку. Генерал отметил, что на момент иранского удара в ​​Аль-Удейде находились две батареи Patriot, а за оборону базы отвечали 44 военнослужащих.

По его словам, у операторов Patriot было примерно две минуты на принятие решения о перехвате ракет.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время выступления на пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса в Гааге заявил, что Украина больше другого оружия желает получить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.

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(1)
  • NB
    Nose Bose
    28-го июня

    100 ракет и две какашки? ...будни для ДНР и Израиля :)

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