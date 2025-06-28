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Стало известно местонахождение обогащенного урана в Иране 2 494

В мире
Дата публикации: 28.06.2025
BB.LV
Фото: Hamed Saber / Wikimedia

Фото: Hamed Saber / Wikimedia

New York Post: Иран мог спрятать обогащенный уран в объекте рядом с Натанзой.

Иран мог спрятать обогащенный уран в строящийся подземный объект недалеко от Натанзы, известный как «Гора Кирка». Об этом стало известно изданию New York Post.

«Глубоко зарытая установка, которая находится всего в нескольких минутах от ядерного объекта в Натанзе — одного из трех объектов, подвергшихся удару в минувшие выходные, — в последние годы была без лишнего шума укреплена», — говорится в публикации.

Там отмечается, что скрытая глубоко в скальных породах «Гора Кирка» является идеальным местом для хранения урана. В издании уверены, что именно туда иранская сторона могла вывезти ядерные материалы из бункеров до того, как они попали под бомбардировки США.

Издание подчеркивает, что в апреле иранская сторона отказалась сообщать ООН о том, что находится внутри «Горы Кирка».

Ранее агентство Bloomberg заметило, что местонахождение 409 килограммов обогащенного урана, пригодного для создания Ираном ядерного оружия, остается неизвестным.

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(2)
  • A
    Aleks
    28-го июня

    А что никого не беспокоит,если у радикального Израиля ядерное оружие?!👽 Эти более опасны для мира,чем персы. Вопрос риторический,потому как и так ясно,кто сидит во главе стран и ведёт мир к катастрофе.

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  • NB
    Nose Bose
    28-го июня

    я не понял, NY Times обвиняет своего президента во лжи или как? Все уничтожено же :)

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