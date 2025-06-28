В США описали быстрое создание Ираном ядерной бомбы

Иран способен быстро построить небольшой завод для обогащения урана с последующим созданием ядерной бомбы. Об этом со ссылкой на экспертов пишет издание Defense News.

«Вполне вероятно, что Иран вывез материал, обогащенный до 60 процентов, из Фордо, и погрузил его на грузовик», — сказал Эрик Брюэр, бывший аналитик разведки США, в настоящее время занимающий должность заместителя вице-президента Инициативы по сокращению ядерной угрозы.

По его словам, Иран мог переместить другое оборудование, включая центрифуги, использующиеся для обогащения урана. Помимо запасов обогащенного урана, за последние четыре года Иран изготовил центрифуги, необходимые для обогащения, без надзора со стороны ООН, — говорится в публикации.

По оценке Брюэра, то обстоятельство, что все оборудование и ядерные материалы, вероятно, все еще находятся под контролем Ирана, дает Тегерану «довольно прочную основу для воссоздания секретной программы и создания бомбы».

Директор по политике нераспространения в Ассоциации по контролю над вооружениями Келси Дэвенпорт считает, что в случае, «если Иран уже перенаправил свои центрифуги», то он сможет «построить секретный завод по обогащению с небольшой площадью и накачать 60-процентный уран в эти центрифуги, а затем быстро обогащать его до уровня, пригодного для создания оружия».