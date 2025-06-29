Последствия удара США по ядерным объектам Ирана раскрыли

После авиаударов США и Израиля по ядерным объектам Ирана из поля зрения наблюдателей исчезли более 400 килограммов потенциально обогащенного урана. Такие последствия раскрыл генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в беседе с Fox News.

«Мы не имеем информации о его местонахождении. Наша задача — учесть каждый грамм урана», — сказал Гросси.

Он отметил, что МАГАТЭ будет настаивать на проведении срочных инспекций для выяснения произошедшего.

Ранее Гросси заявил, что Иран сможет возобновить производство обогащенного урана за несколько месяцев. «Я бы сказал, что в течение нескольких месяцев у них могут быть несколько каскадов вращающихся центрифуг, производящих обогащенный уран, или меньше», — отметил Гросси.