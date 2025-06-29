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Вучич рассказал о начале процесса разорения страны 1 636

В мире
Дата публикации: 29.06.2025
BB.LV
Вучич рассказал о начале процесса разорения страны
ФОТО: Global Look Press

Президент Сербии рассказал о снижении иностранных инвестиций на 46 процентов.

Итогом протестов, происходивших в Сербии в последние полгода, стало снижение иностранных инвестиций на 46 процентов. Об этом рассказал президент страны Александр Вучич.

Обращаясь к гражданам после массовых беспорядков минувшей ночью, Вучич заявил о больших проблемах, с которыми столкнулась Сербия. Объем инвестиций, по его словам, снизился почти в два раза по отношению к 2024 году, а причиной стали «блокада инфраструктуры и разорение страны». Несмотря на все это, в 2025 году ожидается рост ВВП в размере 3 процентов, подчеркнул сербский лидер.

Накануне вечером, 28 июня, протестующие студенты вышли на улицы Белграда. Они перекрыли расположенную в центре города площадь Славия, а также часть соседних с ней улиц, и потребовали досрочно провести парламентские выборы. К участникам протеста в дальнейшем вышел сам Вучич, который призвал их к миру и спокойствию. Комментируя происходящее, председатель Народной скупщины страны Ана Брнабич заявила, что протестующие «призвали к убийству Сербии и гражданской войне».

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(1)
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    Aleks
    29-го июня

    Вучич,ты ещё не знаешь,что такое разорение страны.Власть Латвии не даст соврать Вся власть,начиная с 1992 года

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