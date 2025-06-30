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29-летнего Жордана Барделла готовят в президенты Пятой Республики 0 364

В мире
Дата публикации: 30.06.2025
BB.LV
Лидеры французских крайне правых Марин Ле Пен и Жордан Барделла в апреле 2025 года.

Лидеры французских крайне правых Марин Ле Пен и Жордан Барделла в апреле 2025 года.

«Если завтра я попаду под грузовик...» - размышляет его политическая мама.

Лидер французских крайне правых Марин Ле Пен попросила главу партии «Национальное объединение» Жордана Барделла начать подготовку к возможному участию в президентских выборах 2027 года в случае, если ей самой не удастся баллотироваться из-за судебного решения.

«Я учла возможность, что не смогу баллотироваться. Жордан принял к сведению возможность, что ему придется заменить меня. Я лично попросила его подумать и начать готовиться к такому развитию событий», — заявила Марин Ле Пен в интервью Valeurs actuelles.

31 марта Парижский суд признал Марин Ле Пен виновной в хищении государственных средств в рамках дела о фиктивном найме помощников депутатов Европарламента и приговорил ее к четырем годам лишения свободы, а также лишил ее возможности избираться в течение пяти лет.

Ле Пен обжаловала приговор. Второй процесс по этому делу должен состояться в ближайшие месяцы в апелляционном суде Парижа. Решение будет вынесено летом 2026 года, объявили в суде.

Как отмечает AFP, до этого интервью лидер французских крайне правых отшучивалась от вопросов про свою кандидатуру на ближайших президентских выборах. «Если завтра я попаду под грузовик, то, конечно, человеком, который должен будет меня заменить, станет Жордан Барделла», — говорила она в апреле.

Одновременно Марин Лен настаивает на нелегитимности предстоящих выборов, если суд вынесет решение не в ее пользу.

«Я думаю, что наши оппоненты и большинство наблюдателей недооценивают гнев, который может вызвать у большого числа избирателей судебный запрет», — подчеркнула она.

Марин Ле Пен и еще восьмерых ее коллег по партии суд признал виновными в растрате средств Европейского парламента при фиктивном найме депутатских помощников. По версии обвинения, будучи депутатами Европарламента, они нанимали людей, которые на самом деле работали в партии «Национальное объединение», используя для этого деньги, выделяемые на зарплаты для помощников. Двенадцать бывших ассистентов депутатов обвинили в сокрытии преступных доходов. Сторона защиты все отрицает.

Жордан Барделла занял пост председателя партии «Национальное объединение» в ноябре 2022 года, в возрасте 27 лет. Он не раз называл Марин Ле Пен своей «второй мамой». Избираться в президенты Франции можно с 23 лет.

«А пока я продолжаю бороться. Разумеется, ситуация не идеальна. Но что вы мне предлагаете сделать? Покончить с собой или чтобы меня убили?», — сказала Ле Пен в беседе с журналистами.

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