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Канны ограничат заход круизных судов в порт города 0 233

В мире
Дата публикации: 30.06.2025
BB.LV
Канны ограничат заход круизных судов в порт города
ФОТО: Unsplash

Канны ограничат размеры круизных судов, которым разрешено заходить в порт этого курортного города на юге Франции. С 2026 года в порт смогут заходить только суда, на борту которых находится не более 1000 пассажиров, сообщает LETA со ссылкой на DPA.

Начиная со следующего года, в день в порту Канн сможет ошвартовываться только одно судно с максимум 3000 пассажиров.

В течение года в заливе Канн будет разрешено стоять только 34 круизным судам, причём к 2027 году это число сократится до 31.

В город не смогут прибывать более 6000 круизных пассажиров в день.

Популярный курорт Французской Ривьеры стремится привлечь больше небольших, современных и экологически чистых пассажирских судов.

Также, по заявлению муниципалитета, суда должны быть эстетически привлекательными.

С 2030 года Канны планируют разрешать использование только таких судов, которые могут перевозить не более 1300 гостей.

"Каннский залив — это экологическое сокровище и источник биологического разнообразия, которое необходимо защищать", — пояснил этот шаг мэр-консерватор Давид Лиснар.

Его администрация уже несколько лет применяет строгие экологические нормы в отношении круизных судов.

По данным муниципалитета, в прошлом году у города бросили якорь 175 пассажирских судов, доставивших в Канны около 460 000 человек.

Крупные круизные лайнеры не швартуются напрямую в порту Канн, а становятся на якорь в заливе, откуда пассажиров доставляют на берег меньшими судами. Новый порядок вступит в силу после заключения договора с компанией, отвечающей за малые порты.

Канны — не единственный город Французской Ривьеры, ограничивающий крупные круизы. Недавно муниципалитет Ниццы сообщил, что в целях ограничения туристического наплыва с этого лета в городе будут разрешены суда только с не более чем 900 пассажирами.

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#франция #туризм
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