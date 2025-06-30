Посольство Латвии в Тель-Авиве возобновит предоставление консульских услуг

Посольство Латвии в Тель-Авиве в понедельник возобновит работу в обычном режиме, и в нём снова можно будет подать заявки на получение консульских услуг, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел.

Ранее в течение нескольких дней консульские услуги не предоставлялись, и все записи были отменены в связи с введением чрезвычайного положения в Израиле и закрытием учреждений.

Как уже сообщалось, 13 июня Израиль начал военную операцию, нанеся удары по ядерным объектам Ирана и другим военным целям, на что Иран ответил ракетными ударами по Израилю. С тех пор продолжались взаимные атаки.

В воскресенье, 22 июня, в конфликт вмешались США, нанеся удары по трём иранским ядерным объектам — в Фордо, Исфахане и Натанзе. Вечером в понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что Иран и Израиль достигли соглашения о "полном и окончательном" прекращении огня.

Во вторник утром иранское государственное телевидение подтвердило, что перемирие вступило в силу.

Позже во вторник правительство Израиля также подтвердило, что согласилось на взаимное прекращение огня по инициативе Трампа.