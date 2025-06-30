Baltijas balss logotype

Рядом с Ливией взорвался танкер с 1 млн баррелей нефти. Возможно - российской 0 1236

В мире
Дата публикации: 30.06.2025
BB.LV
Фото: Capt DLG / marinetraffic.com

Фото: Capt DLG / marinetraffic.com

Рядом с Ливией взорвался танкер с 1 млн баррелей нефти.

У берегов Ливии взорвался танкер Vilamoura, перевозивший миллион баррелей нефти. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на управляющую компанию TMS Tankers. Как сообщает ряд СМИ, ранее этот танкер перевозил российскую нефть. Кроме того, подобными диверсиями столкнулись еще четыре судна греческих судовладельцев, который участвуют в экспорте нефти из России.

В результате ЧП машинное отделение судна оказалось затоплено. По словам представителя компании, утечки нефтепродуктов не произошло, члены экипажа не пострадали. Причины взрыва пока неизвестны. Сейчас танкер буксируют в Грецию, где планируют оценить масштабы повреждений.

Reuters уточняет, что взрыв произошел 27 июня. Судно вышло под флагом Маршалловых Островов из ливийского порта Зейтина и направлялось к британской территории Гибралтар на юге Пиренейского полуострова.

Читайте нас также:
#нефть
1
1
1
3
0
9

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Английские врачи сочли повышение зарплаты «уничижительным» и готовы бастовать
"Плати!" - таково их главное требование. Иконка видео
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
«Хамас» согласился освободить десять заложников
x.com/Israel
Голландские эксперты: РФ применяет в Украине газы Первой Мировой
ВСУ заказали современные средства защиты в Великобритании. Иконка видео
x.com/SESU_UA
В результате атак дронов и ракет со стороны России в Киеве есть погибшие и раненые 4 190
x.com/WhiteHouse
Трамп раскритиковал дело против Болсонару 159
x.com/SecRubio
Рубио встретится с Лавровым в Малайзии 1 266
Барби с инсулиновой помпой. Mattel выпустила куклу с диабетом 1-го типа
Барби с инсулиновой помпой. Mattel выпустила куклу с диабетом 1-го типа 285

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Милые питомцы островитян сделались нерентабельны. Иконка видео
Бизнес
Молодец среди овец: Фолклендские острова переживают тяжелый кризис 22
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена
Наша Латвия
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена 17
"Плати!" - таково их главное требование. Иконка видео
В мире
Английские врачи сочли повышение зарплаты «уничижительным» и готовы бастовать 23
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 56
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 43
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 93
Милые питомцы островитян сделались нерентабельны. Иконка видео
Бизнес
Молодец среди овец: Фолклендские острова переживают тяжелый кризис 22
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена
Наша Латвия
Мать погибшего в Резекненском крае Андрея права опеки над детьми не лишена 17
"Плати!" - таково их главное требование. Иконка видео
В мире
Английские врачи сочли повышение зарплаты «уничижительным» и готовы бастовать 23

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео