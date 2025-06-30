Рядом с Ливией взорвался танкер с 1 млн баррелей нефти.

У берегов Ливии взорвался танкер Vilamoura, перевозивший миллион баррелей нефти. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на управляющую компанию TMS Tankers. Как сообщает ряд СМИ, ранее этот танкер перевозил российскую нефть. Кроме того, подобными диверсиями столкнулись еще четыре судна греческих судовладельцев, который участвуют в экспорте нефти из России.

В результате ЧП машинное отделение судна оказалось затоплено. По словам представителя компании, утечки нефтепродуктов не произошло, члены экипажа не пострадали. Причины взрыва пока неизвестны. Сейчас танкер буксируют в Грецию, где планируют оценить масштабы повреждений.

Reuters уточняет, что взрыв произошел 27 июня. Судно вышло под флагом Маршалловых Островов из ливийского порта Зейтина и направлялось к британской территории Гибралтар на юге Пиренейского полуострова.