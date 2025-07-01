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Индии предрекли проблемы из-за российских С-400 3 611

В мире
Дата публикации: 01.07.2025
BB.LV
Индии предрекли проблемы из-за российских С-400
ФОТО: Global Look Press

TNI: Индия не сможет купить истребители F-35, пока использует системы С-400.

Индия вряд ли сможет купить у США истребители пятого поколения F-35, пока использует российские системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400. Это предрекает американский журнал The National Interest (TNI).

Обозреватель Питер Сучиу напомнил, что президент США Дональд Трамп пытался увеличить военные продажи в Индии. Глава Соединенных Штатов не исключил, что будущие поставки могут включать F-35. «Однако может возникнуть проблема: Индия начала эксплуатировать российскую систему ПВО С-400, которая несовместима с истребителем-невидимкой, о чем Вашингтон и НАТО предупредили Дели», — говорится в публикации.

Автор напомнил, что из-за С-400 американская сторона отказалась поставлять F-35 Турции. «Принятие [на вооружение] Индией С-400 осложнило ее отношения с Вашингтоном. В марте 2021 года тогдашний министр обороны [США] Ллойд Остин предупредил министра обороны Индии Раджнатха Сингха, что Нью-Дели может столкнуться с последствиями из-за покупки российской системы ПВО С-400», — пишет Сучиу.

Обозреватель напоминает, что российская система ПВО С-400 пользуется большим спросом во всем мире, оставаясь одной из самых известных боевых платформ.

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#индия
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(3)
  • Ч
    Чангл
    1-го июля

    Ну не F-35, значит су-57. Практично, дёшево и эффективно

    11
    2
  • Д
    Дед
    1-го июля

    Как показала Украина, ПВО важнее самолетов. В современной войне самолеты вторичны.

    14
    1
  • AK
    Anton Kvaskov
    Дед
    1-го июля

    Еще Украина показала что артелерия Бог войны. Как и сто лет назад.Это вам тут только про дроны в уши льют.Русские перемалывают артой всех кто встанит на их пути.И еще ракеты..да.....Мирного латвийского неба всем!!!

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