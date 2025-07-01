Оппозиция вывела на улицы 140 000 человек, власти держат свой резерв в палатках.

Десятки тысяч людей собрались в Белграде, требуя досрочных выборов после нескольких месяцев протестов, вызванных смертельным обрушением железнодорожного вокзала, в котором обвинили коррупцию в правительстве.

В столице Сербии Белграде произошли столкновения полиции с антиправительственными демонстрантами, которые требовали проведения досрочных парламентских выборов после почти восьми месяцев протестов.

Студенты стали основной движущей силой антикоррупционных протестов по всей стране после смертельного обрушения навеса недавно отремонтированного вокзала в городе Нови-Сад в ноябре 2024 года, в результате которого погибли 16 человек.

Многие сербы возложили вину за обрушение на коррупцию в правительстве и халатность при реализации государственных инфраструктурных проектов, что привело к повторным массовым протестам.

Огромная толпа скандировала "Мы хотим выборов!", заполняя центральную столичную площадь Славия и несколько кварталов вокруг нее, многие не смогли попасть на место проведения акции. Независимая мониторинговая группа, регистрирующая общественные собрания, сообщила, что в митинге под руководством студентов приняли участие около 140 000 человек.

Президент Сербии Александр Вучич и его правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) отвергли призывы к досрочным выборам, обвинив протестующих в стремлении спровоцировать беспорядки под иностранным влиянием без предоставления доказательств.

За несколько часов до демонстрации под руководством студентов правящая партия СПП доставила в Белград из других регионов страны десятки своих сторонников, многие из которых были одеты в футболки с надписью: "Мы не сдадим Сербию".

Они присоединились к лагерю проправительственных демонстрантов в центре Белграда, где они живут в палатках с середины марта.

Президентские и парламентские выборы в Сербии запланированы на 2027 год.

Хотя Вучич и правительство во главе с СПП неоднократно заявляли, что хотят, чтобы Сербия вступила в Европейский союз, Белград по-прежнему поддерживает хорошие отношения с Россией и Китаем.