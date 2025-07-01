Обе стороны апеллируют к национальной гордости сербов.
Оппозиция вывела на улицы 140 000 человек, власти держат свой резерв в палатках.
Десятки тысяч людей собрались в Белграде, требуя досрочных выборов после нескольких месяцев протестов, вызванных смертельным обрушением железнодорожного вокзала, в котором обвинили коррупцию в правительстве.
В столице Сербии Белграде произошли столкновения полиции с антиправительственными демонстрантами, которые требовали проведения досрочных парламентских выборов после почти восьми месяцев протестов.
Студенты стали основной движущей силой антикоррупционных протестов по всей стране после смертельного обрушения навеса недавно отремонтированного вокзала в городе Нови-Сад в ноябре 2024 года, в результате которого погибли 16 человек.
Многие сербы возложили вину за обрушение на коррупцию в правительстве и халатность при реализации государственных инфраструктурных проектов, что привело к повторным массовым протестам.
Огромная толпа скандировала "Мы хотим выборов!", заполняя центральную столичную площадь Славия и несколько кварталов вокруг нее, многие не смогли попасть на место проведения акции. Независимая мониторинговая группа, регистрирующая общественные собрания, сообщила, что в митинге под руководством студентов приняли участие около 140 000 человек.
Президент Сербии Александр Вучич и его правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) отвергли призывы к досрочным выборам, обвинив протестующих в стремлении спровоцировать беспорядки под иностранным влиянием без предоставления доказательств.
За несколько часов до демонстрации под руководством студентов правящая партия СПП доставила в Белград из других регионов страны десятки своих сторонников, многие из которых были одеты в футболки с надписью: "Мы не сдадим Сербию".
Они присоединились к лагерю проправительственных демонстрантов в центре Белграда, где они живут в палатках с середины марта.
Президентские и парламентские выборы в Сербии запланированы на 2027 год.
Хотя Вучич и правительство во главе с СПП неоднократно заявляли, что хотят, чтобы Сербия вступила в Европейский союз, Белград по-прежнему поддерживает хорошие отношения с Россией и Китаем.
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