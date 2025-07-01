В распоряжение газеты The Times попали разведывательные документы, переданные западным союзникам Израиля, включая США и Великобританию.

Источник из спецслужб сообщил The Times, что Израиль в течение многих лет вел наблюдение за несколькими секретными иранскими объектами через агентов. На каждом из объектов «заранее находились свои люди на земле».

Израиль начал подготовку к атаке на Иран уже в 2010 году, опираясь на данные разведки о стремительном развитии иранской программы вооружений.

«Моссад» и другие разведслужбы в итоге сделали следующий вывод: военные возможности и знания, находящиеся в распоряжении иранского режима, развиваются стремительно - и выходят далеко за рамки основных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Все эти объекты были атакованы и уничтожены Израилем в ходе конфликта.

Удары также были направлены на семь отдельных компонентов ядерного объекта в Натанзе — главного иранского центра обогащения урана.

Разведчики при помощи агентов на месте составили подробную схему объекта. На ней были обозначены наземные здания и подземные сооружения, включая системы трубопроводов, подачи и уплотнения урана.

Израиль также атаковал энергетическую инфраструктуру, здание научно-исследовательских разработок, трансформаторную подстанцию и генераторный блок, обеспечивающий резервное питание электрической сети. Удар пришёлся также по системам вентиляции и охлаждения.

Помимо Натанза, израильская разведка “проникла, атаковала и уничтожила объект в Исфахане, площадки Нур и Могде, где проводились расчёты и размещались лаборатории, военный объект Шариати и большой ангар на объекте Шахид Мейсами, где производились пластиковые взрывчатые вещества, использовавшиеся для испытаний, связанных с ядерным оружия”, - пишет The Times.

Израильские агенты также проникли в штаб-квартиру Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), которая была атакована в последние дни войны, и на некоторые ядерные объекты, такие как Санжариан, где, по утверждению Израиля, разрабатывались компоненты, связанные с созданием ядерного оружия.

Документы свидетельствуют: к концу 2024 года Иран перешёл от исследовательского этапа разработки оружия к созданию самого устройства, проводя эксперименты. Это приближало страну к ядерной бомбе «в течение нескольких недель».

Масштаб и детализация этой оценки указывают на многолетнюю работу по сбору разведданных, которая, возможно, продолжается до сих пор, отмечает издание.

Издание также пишет, что документы показывают, что Иран стремился производить десятки баллистических ракет большой дальности класса «земля-земля». Его целью было достичь производства до 1000 ракет в год – и накопить гигантский арсенал в 8 тысяч ракет.

По оценкам экспертов, к началу войны у Ирана было около 2000–2500 баллистических ракет.

Израильские агенты, действовавшие в Иране, посетили каждую мастерскую и фабрику, связанную с ракетной промышленности. Это позволило Израилю нанести удары по «всей промышленности, обеспечивающей производство большого количества ракет».

Одним из таких объектов был Муад Таркиви Нояд в городе Решт, расположенном на побережье Каспийского моря. Он действовал под эгидой Иранской организации аэрокосмической промышленности. По данным израильской разведки, именно там производилось всё углеродное волокно, необходимое для изготовления ракет. Этот объект также был уничтожен израильскими ударами. Израиль атаковал десятки объектов — включая военный комплекс в Парчине (в 30 км к юго-востоку от Тегерана), а также центры наведения, управления и координации ракет, производственные линии по выпуску боеголовок и двигателей для ракет.