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В Европе призывают запретить работу в жаркие часы 0 1238

В мире
Дата публикации: 02.07.2025
LETA
В Европе призывают запретить работу в жаркие часы
ФОТО: Unsplash

На фоне продолжающейся жары в некоторых регионах Европы, особенно на юге, все чаще раздаются призывы к правительствам более серьезно подойти вопросу об облегчении жизни людей в условиях высоких температур, пишет Diena.

Итальянские профсоюзы призвали правительство ввести общенациональный запрет на физическую работу на открытом воздухе в самые жаркие часы дня, сообщает AFP. "Deutsche Welle" пишет, что германский профсоюз образования и науки (GEW) призвал принять правила охраны здоровья и безопасности для учащихся и школьного персонала. В европейских странах, страдающих от жары, были выпущены специальные предупреждения для групп людей, наиболее чувствительных к ней - маленьких детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

"Волны жары смертельны. Нам нужно относиться к экстремальной жаре с той же серьезностью, с какой мы относимся к опасным штормам", - сказал в интервью AFP Акшай Деорас, научный сотрудник Национального центра атмосферных наук отдела метеорологии в Университете Рединга в Соединенном Королевстве.

Предупреждения об экстремальных и опасных для здоровья волнах жары были выпущены ранее на этой неделе в некоторых частях Испании, Португалии, Италии, Германии и Великобритании. Прогнозы показали, что самая сильная жара ожидается сегодня и завтра. Только потом дождь может смягчить ее в некоторых районах.

"Экстремальная жара больше не является редким явлением, она стала новой нормой", - написал в социальных сетях генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время посещения международного саммита в Севилье (Испания), где температура воздуха достигла +42 градусов.

Он призвал к действиям по смягчению последствий изменения климата, добавив, что "планета станет жарче и опаснее".

Глава Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в своем заявлении предупредил, что палящий зной "скрыто угрожает тем, кто больше всего нуждается в защите: пожилым людям, детям, тем, кто работает на открытом воздухе, и людям с хроническими заболеваниями".

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