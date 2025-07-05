По материалам Службы безопасности Украины было прекращено украинское гражданство Ореста Березовского, более известного как митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Онуфрий.

Как отмечается в сообщении на сайте СБУ, соответствующий указ подписал президент Украины. Служба же установила, что Онуфрий добровольно получил гражданство России в 2002 году. Об этом он не сообщил уполномоченные органы власти Украины. В то же время после этого Березовский продолжал и в дальнейшем пользоваться статусом гражданина нашего государства.

"По имеющейся в Службе безопасности Украины информации, Березовский (Онуфрий) поддерживает связь с московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии, представители которой открыто поддерживают российскую агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, несмотря на полномасштабное вторжение, Онуфрий "фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности патриарха Кирилла (Гундяева)".

СБУ напомнила, что именно Гундяев "благословил вооруженную агрессию российских войск и проводит пропагандистскую политику оправдания и подстрекательства к геноциду украинского народа".

"При этом, поддерживая агрессивную политику РФ, способствует преступной деятельности политической верхушки страны-агрессора", - добавили в ведомстве.

В то же время, по данным источников УНИАН, в сети опубликовали фото российского паспорта Онуфрия.

Собеседник агентства отметил, что данные по российской паспортной системе опровергают заявления УПЦ (МП), где говорят, что паспорта России у Березовского нет.

"Паспорт "действителен" – написан четко и однозначно", – подчеркнул источник.