Уроженец Буковины встал на позицию Кремля.
"Сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии".
По материалам Службы безопасности Украины было прекращено украинское гражданство Ореста Березовского, более известного как митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Онуфрий.
Как отмечается в сообщении на сайте СБУ, соответствующий указ подписал президент Украины. Служба же установила, что Онуфрий добровольно получил гражданство России в 2002 году. Об этом он не сообщил уполномоченные органы власти Украины. В то же время после этого Березовский продолжал и в дальнейшем пользоваться статусом гражданина нашего государства.
"По имеющейся в Службе безопасности Украины информации, Березовский (Онуфрий) поддерживает связь с московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии, представители которой открыто поддерживают российскую агрессию против Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, несмотря на полномасштабное вторжение, Онуфрий "фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности патриарха Кирилла (Гундяева)".
СБУ напомнила, что именно Гундяев "благословил вооруженную агрессию российских войск и проводит пропагандистскую политику оправдания и подстрекательства к геноциду украинского народа".
"При этом, поддерживая агрессивную политику РФ, способствует преступной деятельности политической верхушки страны-агрессора", - добавили в ведомстве.
В то же время, по данным источников УНИАН, в сети опубликовали фото российского паспорта Онуфрия.
Собеседник агентства отметил, что данные по российской паспортной системе опровергают заявления УПЦ (МП), где говорят, что паспорта России у Березовского нет.
"Паспорт "действителен" – написан четко и однозначно", – подчеркнул источник.
