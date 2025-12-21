55-летний идеолог Мединский раздает блага и назначает темы русским писателям

Дата публикации: 21.12.2025
Владимир Ростиславович родился в городе Смела Украинской ССР.

Открылось мероприятие в Москве торжественным выносом на сцену 3 знамен солдатами почетного караула.

Во-первых, пост главы СПР занимает помощник президента Путина Владимир Мединский. Это, видимо, человек разнообразных дарований, поскольку он успел попробовать себя на поприще историка, дипломата (в роли главы делегации РФ на нескольких раундах не слишком успешных стамбульских переговоров с Украиной) и писателя: Мединский – автор историко-приключенческого романа "Стена". Ну, а с февраля этого года, когда он был избран руководителем СПР, Мединский стал вроде как главным официальным писателем России. А поскольку где Мединский – там, как правило, очередные "шедевры" пропаганды, то его разносторонняя деятельность обычно активно комментируется, в том числе сетевой общественностью.

Во-вторых, антураж, в котором проходил нынешний съезд, оказался настолько откровенно советско-ностальгическим даже по нынешним временам, что этого трудно было не заметить. Начать с того, что открылось мероприятие торжественным выносом на сцену солдатами почетного караула (!) трех знамен – России, СПР и Союза писателей СССР, наследницей которого однозначно считает себя организация, возглавляемая Мединским.

Впрочем, не идеологией единой. Вступление в "права наследства" было едва ли не самой важной темой съезда – причем в абсолютно материальном, измеряемом в квадратных метрах и миллионах рублей смысле. Как отчитался перед делегатами Мединский, "Союзу возвращены важные объекты (принадлежавшие Союзу писателей РСФСР и СССР): ЦДЛ, Дом Ростовых, Книжная лавка писателей, Переделкино, здание на Комсомольском, 13, а в Коктебеле СПР получил весь комплекс Дома творчества – около 40 объектов". "Подарок" из Коктебеля, находящегося в аннексированном Россией Крыму, кстати, привез человек с нестандартной биографией: член СПР Дмитрий Табачник, в прошлом – глава администрации президента Украины (при Леониде Кучме), а позднее – вице-премьер при Викторе Януковиче, после его смещения бежавший из Украины и в 2023 году лишенный гражданства этой страны, которое он, впрочем, быстро сменил на российское.

Съезду предшествовала "артподготовка" в прокремлевских СМИ. Так, "Комсомольская правда" провозгласила, что Владимиру Мединскому "всего лишь за полгода удалось решить задачи, которые не решались на протяжении всего постсоветского периода". А заодно разразилась филиппикой в адрес писателей, уехавших из России после вторжения в Украину:

Где ныне все эти вчерашние «властители дум»: улицкие, рубины, дмитрии быковы, акунины, глуховские, отмеченные, как горбачевским родимым пятном, каиновой печатью предательства? Все они – там, на Западе, трусливо закрывшемся от надуманной «русской угрозы» собственным «железным занавесом». Но «грибница» осталась здесь и выпускает порой на поверхность ядовитые и пахучие миазмы – особенно когда чувствует посягательство на привычные для нее места комфортного «харчевания»".

В ЦДЛ и других подобных объектах теперь, видимо, будут "харчеваться" только те, кому это позволят Кремль и Владимир Мединский. "Начинаем думать, как наводить порядок в Переделкино", – поделился дальнейшими планами шеф СПР. Делегаты съезда отреагировали слаженными аплодисментами.

