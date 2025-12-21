Американский бизнесмен Илон Маск согласился с заявлением главы национальной разведки США Тулси Габбард в том, что «глубинное государство» и подконтрольные ему СМИ хотят саботировать мирные усилия президента США Дональда Трампа по Украине. Он написал об этом в соцсети Х.

Ранее Габбард заявила, что представители так называемого «глубинного государства» (Deep State) делают все возможное, чтобы подорвать мирное урегулирование конфликта на Украине и в конечном итоге вовлечь Соединенные Штаты в прямой конфликт с Россией.

«Именно», — подтвердил Маск одним словом утверждение главы американской национальной разведки.