Маск согласился с Габбард, что "глубинное государство" (Deep State) саботирует инициативы США по Украине.
Американский бизнесмен Илон Маск согласился с заявлением главы национальной разведки США Тулси Габбард в том, что «глубинное государство» и подконтрольные ему СМИ хотят саботировать мирные усилия президента США Дональда Трампа по Украине. Он написал об этом в соцсети Х.
Ранее Габбард заявила, что представители так называемого «глубинного государства» (Deep State) делают все возможное, чтобы подорвать мирное урегулирование конфликта на Украине и в конечном итоге вовлечь Соединенные Штаты в прямой конфликт с Россией.
«Именно», — подтвердил Маск одним словом утверждение главы американской национальной разведки.
