Премьер Бельгии не позволил отдать Киеву российские активы 1 428

Дата публикации: 21.12.2025
Представители ФРГ «пронзали» премьер-министра Бельгии Барта де Вевера каленым железом, но он все равно не позволил передать Киеву замороженные российские активы, что пошатнуло бы мир в Европе.

Стойкостью бельгийского политика восхитился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, трансляцию его выступления вел телеканал М1.

«В этой очень важной акции, спасшей мир в Европе, ключевую роль сыграл премьер-министр Бельгии. Он героически сражался. Приходило ли вам когда-нибудь в голову, что я упомяну два слова — "бельгиец" и "героически" — в одном предложении? Но я видел это своими глазами», — сказал Орбан.

Венгерский политик уточнил, что «бедного» де Вевера на протяжении нескольких недель, а также в день саммита 19 декабря, «пронзали каленым железом, его плоть разрывали плоскогубцами». Но он все равно отстоял свою позицию по российским активам.

«Если бы он не выдержал, сегодня у нас были бы большие проблемы. Так что слава премьер-министру Бельгии», — заключил Орбан.

Ранее стало известно, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон сыграли ключевую роль в отказе от плана ЕС по использованию замороженных российских активов в качестве «репарационного кредита» Украине. Альтернативой был выбран вариант займа на 90 миллиардов евро за счет общего бюджета объединения.

#Франция #Италия #Украина #Европа #Бельгия #российские активы #политика #Венгрия
