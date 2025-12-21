Кто хочет втянуть Америку в войну с Россией: их назвала директор Нацразведки США

Дата публикации: 21.12.2025
ФОТО: Global Look Press

Эти поджигатели войны пытаются сделать все возможное, чтобы втянуть военных США в прямой конфликт с РФ, заявила Габбард.

Представители так называемого «глубинного государства» (Deep State) делают все возможное, чтобы помешать урегулированию на Украине и в конечном итоге вовлечь Соединенные Штаты в военный конфликт с Россией. На это указала директор Нацразведки США Тулси Габбард, выступая на конференции в штате Аризона, трансляцию вела медиакомпания RSBN.

«Президент Трамп неустанно работает над заключением мирной сделки, которая положит конец войне России и Украины, его команда прямо сейчас ведет переговоры», — отметила политик.

Однако, когда власти достигают прогресса и становятся все ближе к надежде заключить мир, поджигатели войны пытаются сделать все возможное, чтобы остановить их, чтобы втянуть военных США в прямой конфликт с РФ, возмутилась Габбард.

Ранее Тулси Габбард назвала ложью статью агентства Reuters о том, что, по данным разведки США, в планах президента России Владимира Путина захватить всю Украину. Политик сочла данную информацию пропагандой.

#США #Украина #дезинформация #Россия #политика
