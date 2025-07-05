Baltijas balss logotype

В Испании образовалось токсичное облако после взрывов на заводе по переработке аккумуляторов

В мире
Дата публикации: 05.07.2025
В Испании произошли несколько взрывов на заводе по переработке аккумуляторов к северо-востоку от Мадрида, после чего образовалось токсичное облако, сообщили в пятницу местные власти, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Около 60 тысяч жителей городов Асукека-де-Энарес, Кабанильяс-дель-Кампо и Аловера получили на свои мобильные телефоны предупреждение не выходить из домов, закрыть окна и двери, а также отключить кондиционеры.

Правительство региона Кастилия-Ла-Манча сообщило, что тревога связана с пожаром на заводе по переработке аккумуляторов в Асукеке-де-Энарес, расположенном примерно в 50 километрах от Мадрида.

Как передала общественная телерадиокомпания RTVE, на этом заводе перерабатываются литиевые аккумуляторы.

На видеозаписях, размещённых в социальных сетях, видно огромное облако тёмного дыма над горящим заводом в промышленной зоне города.

О пострадавших на заводе или в его окрестностях пока не сообщалось. Причина пожара также остаётся неизвестной.

#испания
(1)
  • Е
    Ехидный
    5-го июля

    к гадалке не ходи - и сюда Россию за уши притянут !!!

    6
    2

