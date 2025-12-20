Президент США Дональд Трамп допустил возможность войны с Венесуэлой, в то время как государственный секретарь Марко Рубио в пятницу пообещал реализовать блокаду нефтяных ресурсов этой страны, пишет LETA со ссылкой на AFP.

В интервью телеканалу «NBC News» на вопрос о войне с Венесуэлой Трамп ответил: «Я этого не исключаю, нет».

Трамп отказался сказать, хочет ли он свергнуть президента Николаса Мадуро, о котором в одном из предыдущих интервью заявлял, что его «дни сочтены».

«Он точно знает, чего я хочу, — сказал Трамп. - Он знает это лучше, чем кто бы то ни было».

Рубио в пятницу на пресс-конференции в Государственном департаменте неоднократно отвечал на вопросы о Венесуэле, однако отказался прямо сказать, стремятся ли США к свержению Мадуро, при этом пообещал продолжать давление.

«Очевидно, что нынешний “статус-кво” в отношениях с венесуэльским режимом для Соединённых Штатов неприемлем», — заявил Рубио.

«Поэтому да, наша цель — изменить эту динамику, и именно поэтому президент делает то, что он делает», — добавил он.

В течение нескольких месяцев США усиливают своё военное присутствие в Карибском море, объясняя это целью борьбы с наркотрафиком в Латинской Америке. Венесуэла считает эту операцию кампанией давления, направленной на свержение левого президента страны Николаса Мадуро, которого США и многие другие государства не признают легитимным президентом.