Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп допускает войну с Венесуэлой 1 213

В мире
Дата публикации: 20.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Трамп допускает войну с Венесуэлой
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп допустил возможность войны с Венесуэлой, в то время как государственный секретарь Марко Рубио в пятницу пообещал реализовать блокаду нефтяных ресурсов этой страны, пишет LETA со ссылкой на AFP.

В интервью телеканалу «NBC News» на вопрос о войне с Венесуэлой Трамп ответил: «Я этого не исключаю, нет».

Трамп отказался сказать, хочет ли он свергнуть президента Николаса Мадуро, о котором в одном из предыдущих интервью заявлял, что его «дни сочтены».

«Он точно знает, чего я хочу, — сказал Трамп. - Он знает это лучше, чем кто бы то ни было».

Рубио в пятницу на пресс-конференции в Государственном департаменте неоднократно отвечал на вопросы о Венесуэле, однако отказался прямо сказать, стремятся ли США к свержению Мадуро, при этом пообещал продолжать давление.

«Очевидно, что нынешний “статус-кво” в отношениях с венесуэльским режимом для Соединённых Штатов неприемлем», — заявил Рубио.

«Поэтому да, наша цель — изменить эту динамику, и именно поэтому президент делает то, что он делает», — добавил он.

В течение нескольких месяцев США усиливают своё военное присутствие в Карибском море, объясняя это целью борьбы с наркотрафиком в Латинской Америке. Венесуэла считает эту операцию кампанией давления, направленной на свержение левого президента страны Николаса Мадуро, которого США и многие другие государства не признают легитимным президентом.

×
Читайте нас также:
#США #Дональд Трамп #Венесуэла #геополитика #Латинская Америка #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
1
0
2
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео