Минюст США опубликовал сотни тысяч страниц из дела Джеффри Эпштейна. В документах появились новые потенциально компрометирующие сведения о Билле Клинтоне, тогда как в отношении Дональда Трампа почти нет новой информации, пишет DW .

Министерство юстиции США в пятницу, 19 декабря, после многомесячных политических споров опубликовало дополнительные материалы из расследований против умершего сексуального преступника Джеффри Эпштейна . Объем обнародованных документов превышает 300 тысяч страниц. Их публикация стала возможной после принятия нового закона. При этом речь идет лишь о частичном раскрытии данных: проверка других материалов, по данным ведомства, продлится еще две недели.

В опубликованных документах содержатся новые потенциально компрометирующие сведения о бывшем президенте США Билле Клинтоне . В то же время в отношении действующего президента США Дональда Трампа новые данные практически отсутствуют.

В материалах фигурируют многочисленные фотографии Клинтона и упоминания о нем. На одном из снимков он запечатлен в бассейне вместе с партнершей Эпштейна Жислен Максвелл. В отношении Трампа новых сведений почти нет. Его имя уже появлялось в более ранних публикациях, в частности в списках пассажиров частного самолета Эпштейна и в его книге контактов. Трамп, который в прошлом поддерживал отношения с Эпштейном, утверждает, что не знал о его преступлениях.

Политические споры и критика публикации

Публикации документов предшествовали острые разногласия внутри Республиканской партии. Дональд Трамп первоначально выступал против закона о раскрытии материалов, однако все же подписал его под давлением собственных сторонников. Согласно опросу Reuters/Ipsos, лишь 44 процента республиканцев довольны тем, как Трамп справился с этой темой. Белый дом, в свою очередь, заявил в пятницу, что администрация Трампа "сделала для жертв больше, чем демократы когда-либо ранее".

Ранее опубликованные материалы по делу Эпштейна уже выявляли связи с рядом известных лиц, включая британского принца Эндрю, который из-за этого лишился королевского титула . Кроме того, банк JPMorgan выплатил 290 млн долларов в рамках мирового соглашения с жертвами, поскольку на протяжении многих лет обслуживал Эпштейна как клиента. По данным Минюста США, в материалах дела были идентифицированы более 1200 жертв. Сам Эпштейн покончил с собой в 2019 году в тюрьме на Манхэттене, где ожидал суда.

Обвинения в сокрытии информации

Инициаторы закона о публикации материалов обвинили министерство юстиции в сокрытии информации. Демократический конгрессмен Ро Ханна заявил в видеозаписи, опубликованной в сети X, что документ объемом 119 страниц с показаниями свидетелей был полностью заретуширован. Он сообщил о намерении сотрудничать с жертвами Эпштейна, чтобы добиться полного раскрытия материалов.

Позицию конгрессмена Ханны поддержал республиканец Томас Мэсси, который выступил соавтором законодательной инициативы. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер также заявил в сети X, что министерство юстиции опубликовало "лишь малую часть всех доказательств". По его словам, демократы намерены использовать все доступные средства, чтобы добиться полного раскрытия правды. Конгрессмен-демократ Роберт Гарсия, в свою очередь, обвинил Дональда Трампа и министра юстиции Пэм Бонди в попытках замять дело.

Между тем представитель Билла Клинтона Энджел Урена раскритиковал публикацию большого количества фотографий экс-президента в контексте скандала. Он написал в сети X, что существуют две группы людей: те, кто не знал о преступлениях Эпштейна и прекратил с ним контакты до их раскрытия, и те, кто продолжал поддерживать отношения и после этого. "Мы относимся к первой группе", - подчеркнул он, добавив, что никакие попытки затянуть процесс со стороны второй группы этого не изменят.

DW