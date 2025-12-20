Европейские страны должны быть готовы к нападению России уже в 2027 году, а в планах главы РФ Владимира Путина — оккупация стран Балтии, заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, пишет LETA со ссылкой на UNIAN.

"Согласно базовому плану, Россия должна была быть готова начать действия в 2030 году. Сейчас планы скорректированы, сроки пересмотрены в сторону сокращения — до 2027 года", — сказал Буданов в интервью изданию "Lb.ua".

Буданов добавил, что основным направлением российской агрессии станут страны Балтии. Он пояснил, что причины кроются в мировоззрении "русского мира", поскольку для развития империи необходимо постоянное расширение влияния и территории, и это, по мнению России, единственное "безопасное" направление.

"На севере — только Северный Ледовитый океан и дальше вокруг — Америка. Это не вариант, потому что будет больно. На востоке — Тихий океан и снова Америка. Тот же ответ. На юге — Китай, это вообще будет катастрофа — сухопутная граница, условия будут такими же, как у нас в войне с Россией, только для них. Единственное, что остаётся, — Запад, который в их понимании, простите за фразеологию, является "устаревшим", "больным", "слабым" и "нерешительным"," — заявил Буданов.

По его информации, Россия планирует оккупацию стран Балтии, тогда как Польша рассматривается лишь как объект ударов — военной кампании без захвата территории.