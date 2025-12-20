Посланник Путина Дмитриев направляется в Майами

Дата публикации: 20.12.2025
Специальный посланник главы РФ Владимира Путина и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что он направляется в Майами, пишет LETA со ссылкой на BBC.

В субботу в Майами пройдут переговоры представителей России и США, на которых планируется обсудить возможный план по прекращению войны в Украине. Ожидается, что от США в переговорах примут участие специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

В пятницу в Майами состоялись переговоры украинской делегации с представителями США и европейских стран. Со стороны США в переговорах участвовали Уиткофф и Кушнер, а европейские страны представляли советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии.

«Завершилась встреча в Соединённых Штатах с американскими и европейскими партнёрами, — заявил руководитель украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. — Согласовали с американскими партнёрами дальнейшие шаги и продолжение совместной работы в ближайшем будущем».

На данный момент трёхсторонняя встреча представителей Украины, России и США не планируется.

#США #Украина #Дональд Трамп #дипломатия #переговоры #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
Видео