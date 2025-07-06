Илон Маск объявил о создании новой партии «Америка»

Бизнесмен Илон Маск объявил о создании новой политической партии под названием «Америка» по итогам голосования, проведенного в соцсети X 4 июля.

«С перевесом 2 к 1 вы захотели новую политическую партию, и вы ее получите. Когда речь заходит о банкротстве нашей страны из-за [избыточных] трат и коррупции, получается, что мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня партия „Америка“ сформирована, чтобы вернуть вам вашу свободу», — написал Маск в соцсети X вечером 5 июля.

По словам Маска, «один из способов» получить независимость от двухпартийной системы — это «сосредоточиться на двух—трех местах в сенате и восьми—десяти округах палаты представителей». «Учитывая минимальное преимущество в законодательном органе, этого будет достаточно, чтобы обеспечить решающий голос при голосовании по спорным законам и гарантировать, что они будут отвечать истинной воле народа», — заявил Маск.

Ранее он провел голосование в День Независимости США. Маск спросил у своих читателей в соцсети X, хотят ли они иметь независимость от двухпартийной политической системы. Две трети опрошенных (65,4%) ответили согласием, 34,6% выступили против.

Илон Маск ранее грозил создать новую политическую партию в случае, если конгресс проголосует за закон о налоговых льготах, который президент США Дональд Трамп называет «большим прекрасным законом» (The Big Beautiful Bill). Конгресс принял закон 3 июля. Трамп подписал его 4 июля.