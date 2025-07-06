Палестинская группировка ХАМАС, признанная террористической в США и Евросоюзе, дала положительный ответ на предложенное США соглашение о 60-дневном прекращении огня в Газе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинского чиновника, знакомого с переговорами. По его словам, ответ уже передан посредникам — Катару и Египту.

Как пишет Al Arabiya, в ответе ХАМАС содержатся лишь незначительные правки, касающиеся порядка доставки гуманитарной помощи и отвода израильских войск из отдельных районов сектора. Ожидается, что ХАМАС вскоре выпустит заявление, уточняющее его позицию.

По данным Ynet, движение настаивает на гарантиях от Египта, Катара и США, что после окончания 60-дневного перемирия продолжатся переговоры, а боевые действия не возобновятся. Источник израильского издания также утверждает, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп планируют объявить о соглашении 7 июля — во время личной встречи.

Ожидается, что в рамках первой фазы соглашения будут освобождены 10 живых израильских заложников: восемь — в день начала перемирия, ещё двое — на 50-й день. Кроме того, Израилю поэтапно вернут тела 18 погибших: пять — на седьмой день, ещё пять — на 30-й и восемь — на 60-й день прекращения огня.

В Газе до сих пор остаются 50 заложников, захваченных палестинскими группировками во время нападения на юг Израиля 7 октября 2023 года. Из них в живых — около 20.